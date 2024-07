Pôles de compétitivité, innovation et entrepreneuriat

Cette publication examine les succès d’importants pôles d’entreprises et d’innovation des pays de l’OCDE, les défis auxquels ceux-ci doivent actuellement faire face pour maintenir leurs positions, ainsi que les enseignements dont pourraient bénéficier d’autres candidats à la création de pôles performants. De quels facteurs clés dépend le succès d’un pôle ? Quels sont les problèmes qui se profilent à l’horizon ? Quel rôle doit exactement jouer le secteur public pour soutenir le développement des pôles et vaincre les différents obstacles ?

Ces questions, et bien d’autres encore, sont abordées par l’ouvrage qui se livre à l’analyse détaillée de sept pôles de renommée internationale : Grenoble, en France ; Vienne, en Autriche ; Waterloo, au Canada ; Dunedin, en Nouvelle-Zélande ; Medicon Valley, en Scandinavie ; Oxfordshire, au Royaume-Uni ; et Madison, aux États-Unis. Pour chacun de ces pôles, le livre examine les facteurs qui ont contribué à son développement, l’impact du pôle sur les performances de l’entrepreneuriat local, et les défis posés par une expansion supplémentaire. Le livre propose également une série de recommandations politiques s’attachant, dans un contexte élargi, à la question du développement des pôles.

Cet ouvrage constitue une lecture essentielle pour tous les décideurs publics, praticiens et universitaires désireux de connaître les bonnes pratiques en matière de développement des pôles et souhaitant obtenir des conseils pour accroître l’impact économique des pôles.