Les secteurs de la culture et de la création comme levier de développement des régions ultrapériphériques de l'Union européenne

Ce rapport évalue l'état actuel et le potentiel futur des secteurs de la culture et de la création (SCC) dans les neuf régions ultrapériphériques de l'Union européenne : la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin (France) ; les Açores et Madère (Portugal) ; et les îles Canaries (Espagne). Les tendances mondiales, telles que l’augmentation du tourisme culturel, le commerce des biens et services créatifs et les IDE dans les SCC, offrent aux RUP de l’UE d’importantes opportunités de développer leurs secteurs de la culture et de la création, de promouvoir les synergies avec le tourisme et de contribuer à la création d’emplois. En outre, les politiques de SCC peuvent également améliorer le bien-être et la cohésion sociale en préservant et en promouvant le patrimoine culturel local et en encourageant la participation culturelle. Une politique de SCC qui capitalise sur ces tendances mondiales, tout en reconnaissant le contexte spécifique des RUP de l'UE, pourrait contribuer à promouvoir ces domaines et à contribuer au développement local.