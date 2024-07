Stratégies locales pour les marchés du travail vieillissant

Ce document de travail examine l’impact du vieillissement sur le marché du travail au niveau de la zone territoriale Emploi Formation de Bresse, Dombes, Val de Saône en France. Le taux d’emploi des séniors est relativement faible en France et dans la ZTEF Bresse-Dombes- Val de Saône. Par ailleurs, le nombre de demandeurs d’emploi de la catégorie 50 ans et plus connaît un très fort accroissement annuel. Le document de travail présente également les résultats d’une enquête OCDE LEED auprès des employeurs sur les pratiques managériales pour les travailleurs de 50 ans et plus. Peu d’entreprises ont intégré la notion de l’âge dans les pratiques managériales et encouragent leurs séniors à rester le plus longtemps possible en activité. L’enquête identifie des besoins de renforcement spécifiques pour les travailleurs séniors et décrit également certaines initiatives locales récentes spécialement dédiées aux demandeurs d’emploi sénior.