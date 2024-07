Promouvoir l'entrepreneuriat dans les universités tunisiennes

Ce rapport présente les principales conclusions et recommandations d’un examen sur l’enseignement de l'entrepreneuriat et le soutien à la création d'entreprises par les universités et des universités des sciences appliquées tunisiennes. Il s’insère dans le cadre des revues portant sur les qualifications et les compétences à l'entrepreneuriat menées par le Programme de développement économique et de création d’emplois au niveau local (LEED) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

L'examen porte sur les stratégies, structures et pratiques en matière de promotion de l'entrepreneuriat dans les universités tunisiennes mettant en évidence l’enseignement des motivations entrepreneuriales pour favoriser la création d'entreprises par les diplômés. L'un des atouts essentiels du système tunisien est qu'il permet à un grand nombre d'étudiants d’accéder à un enseignement de base en entrepreneuriat. Le rapport expose les possibilités d'améliorer cet enseignement à l'aide de modèles internationaux de bonnes pratiques et en complément, par une importante aide au démarrage pour les étudiants prêts à aller plus en avant.

A cette fin, le présent rapport recommande la création d'une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat aux objectifs, indicateurs et mesures incitatives clairement définis, des méthodes d’apprentissage par des critères de référence et une base de données pour le matériel pédagogique. En outre, il recommande la création d'une plateforme d'échange pour les universités sur les pratiques de soutien à l'entrepreneuriat proposant une interface à travers des « champions de l’entrepreneuriat » dans les universités, une association académique et une meilleure formation des formateurs. L'enseignement de base à l'entrepreneuriat existant devrait être amélioré par de nouvelles activités et approches et le soutien à la création et à la croissance des entreprises renforcé par un niveau supplémentaire d’encadrement qui comprendra l'incubation, le coaching, l'orientation et le soutien poststart-up.