Culture et développement local : améliorer l’impact

Ce guide fournit une feuille de route aux gouvernements locaux, aux communautés et aux musées sur la manière de définir ensemble un programme de développement local. Il prend en compte cinq dimensions : Exploiter le pouvoir des musées en faveur du développement économique local ; 2. S’appuyer sur le rôle des musées pour la réhabilitation urbaine et le développement de la communauté ; 3. Créer des sociétés ouvertes à la culture et créatives ; 4. Faire des musées des espaces d’inclusion, de santé et de bien-être ; 5. Placer les musées au cœur du développement local.