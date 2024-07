Guide de politique publique sur la mesure de l’impact social pour l’économie sociale et solidaire

Alors que les entités de l'économie sociale et solidaire (ESS) sont de plus en plus sollicitées pour démontrer leur contribution positive à la société, la mesure de l'impact social peut les aider à comprendre la valeur nette supplémentaire générée par leurs activités, dans le cadre de leur mission et au-delà. La politique publique joue un rôle important dans la création d'un environnement propice à l'adoption de la mesure de l'impact social par les acteurs de l'ESS. S'appuyant sur un exercice de cartographie et des exemples de bonnes pratiques provenant de 33 pays, ce guide international explique comment les décideurs politiques peuvent soutenir la mesure de l'impact social pour l'économie sociale et solidaire en (i) améliorant le cadre politique, en (ii) fournissant des orientations, en (iii) construisant des preuves et en (iv) renforçant les capacités. S'appuyant sur la publication précédente, Social Impact Measurement for the Social and Solidarity Economy, parue en 2021, ce guide est publié dans le cadre de l'action mondiale de l'OCDE « Promouvoir les écosystèmes de l'économie sociale et solidaire », financée par l'instrument de partenariat étranger de l'Union européenne.