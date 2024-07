Améliorer l’efficacité des programmes de formation à l’entrepreneuriat inclusif et social

Le présent document d’orientation intitulé « Améliorer les programmes de formation à l’entrepreneuriat inclusif et social » a été produit par l’OCDE et la Commission européenne. Il traite de l’importance des programmes de formation et présente une vue d’ensemble des types de programmes de formation disponibles. Il analyse également les possibilités pour les pouvoirs publics de renforcer ces programmes de formation et fournit des conseils sur la manière de concevoir des programmes de formation à l’entrepreneuriat inclusif et social plus efficaces.