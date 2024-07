Entrepreneuriat inclusif

Les jeunes font preuve d'un grand intérêt et d'une grande ambition pour l'entrepreneuriat. Dans l'ensemble de l'OCDE, plus de 15 % des jeunes (18-30 ans) qui créent et gèrent de nouvelles entreprises s'attendent à ce que leur entreprise crée au moins 19 emplois au cours des cinq prochaines années, soit une proportion plus élevée que dans l'ensemble de la population des nouveaux entrepreneurs.

Malgré un soutien et une éducation accrus en matière d'entrepreneuriat, les jeunes sont toujours confrontés à des défis pour créer et développer une entreprise en raison de ressources et d'une expérience limitées. Entre 2018 et 22, plus de la moitié des jeunes ont déclaré ne pas avoir les compétences commerciales nécessaires, contre 52 % des adultes qui estiment avoir les compétences et les connaissances entrepreneuriales requises.