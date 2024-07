Pallier la pénurie d'entrepreneurs 2015 est la troisième publication de la série de rapports annuels qui fournissent des données et une analyse des politiques sur l’entreprenariat inclusif. L’entreprenariat inclusif comprend le marché des start-ups et le travail indépendant qui contribuent à l’inclusion sociale et aussi à la croissance économique, ainsi que les activités d'entrepreneuriat par les groupes sociaux tels que les jeunes, les femmes, les seniors, les immigrés et les chômeurs. Le rapport contient des données sur l'ampleur et la portée des activités d'entreprenariat et du travail indépendant dans les pays de l’Union européenne par les groupes sociaux ciblés, ainsi que les obstacles auxquels ils sont confrontés. Chaque chapitre thématique traite des problèmes et des défis politiques actuels, et fournit des recommandations pour les responsables politiques de l’Union européenne. Le rapport fournit également des exemples inspirants sur les pratiques de bonnes politiques de chacun des 28 membres de l’Union européenne.