Pallier la pénurie d'entrepreneurs 2014 est la seconde édition de la série de rapports annuels qui fournissent des données et une analyse des politiques sur l’entreprenariat inclusif, et de ses obstacles, ciblés sur les groupes sociaux à travers les pays de l’Union européenne. L’entreprenariat inclusif implique le marché des start-ups et le travail indépendant qui contribuent à la croissance économique et à l’inclusion sociale – notamment pour les jeunes, les femmes, les seniors, les immigrés et les chômeurs. En plus d’inspirer les pratiques pour les politiques publics, cette publication contient des chapitres thématiques spéciaux sur l’entreprenariat des minorités ethniques, des systèmes de sécurité sociale pro-entreprenariat et du soutien de l’entreprenariat pour les chômeurs.