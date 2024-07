Pallier la pénurie d'entrepreneurs

Le développement de l'entrepreneuriat est une condition importante pour générer une croissance intelligente, durable et inclusive. C'est aussi un moyen de répondre aux nouveaux défis économiques, de créer des emplois et de lutter contre l'exclusion sociale et financière. L'impact de la crise financière et économique mondiale incite à donner à l'entrepreneuriat et au travail indépendant un rôle plus important dans les politiques de développement économique et social.

Ce livre recueille et synthétise les informations et les données sur les activités entrepreneuriales en Europe, en mettant l'accent sur les personnes les plus exposées à l'exclusion sociale, y compris les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les minorités ethniques, les migrants, les personnes handicapées et les chômeurs.