Pallier la pénurie d’entrepreneurs 2019 est la cinquième édition d’une série de publications qui examinent la manière dont les politiques publiques à l’échelon national, régional et local peuvent soutenir la création d’emplois en encourageant la création d’entreprises et le travail indépendant auprès des personnes issues de groupes sociaux défavorisés ou sous-représentés. Ce rapport montre que la lutte contre le chômage et la stimulation de l’inclusion sociale pourraient être considérablement renforcées en promouvant l’entrepreneuriat au sein de pans de la population telles que les femmes, les jeunes, les seniors, les chômeurs et les migrants, si les problèmes spécifiques auxquels ces parts de la population sont confrontées et traités et si les politiques en faveur de l’entrepreneuriat sont ouvertes à tous. Cette édition contient des chapitres de discussion thématiques sur le potentiel de soutien des politiques publiques en faveur de l’entrepreneuriat numérique pour les personnes issues des groupes sous-représentés et défavorisés et la capacité des politiques publiques d’améliorer le potentiel de développement des entreprises lancées par des entrepreneurs issus des groupes sous-représentés et défavorisés. Chaque chapitre thématique traite des enjeux et défis politiques actuels et formule des recommandations à l’intention des décideurs politiques. Enfin, les profils nationaux mettent en évidence les tendances récentes observées en matière d’entrepreneuriat au sein des groupes sociaux cibles, les principaux défis politiques et les mesures politiques récentes dans chacun des 28 États membres de l’UE.