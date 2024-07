HEInnovate : Encourager l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur

HEInnovate est un outil d'auto-évaluation pour les établissements d'enseignement supérieur développé dans le cadre d'un partenariat à long terme entre l'OCDE et la Commission européenne. Il vise à aider les établissements d'enseignement supérieur à donner aux étudiants et au personnel les moyens de faire preuve d'esprit d'entreprise, d'innovation et de créativité dans leurs missions d'enseignement, de recherche et autres. Il définit un cadre permettant aux gouvernements et aux établissements d'enseignement supérieur de s'évaluer dans huit domaines clés :

Leadership et gouvernance

Capacité organisationnelle

Transformation et capacité numériques

Enseignement et apprentissage entrepreneuriaux

Préparation et soutien des entrepreneurs

Échange de connaissances et collaboration

L'Institution Internationalisée

Mesurer l'impact.