Les événements sportifs internationaux et le développement local

En 2016, la France organise le Championnat d’Europe de football (l'Euro 2016), compétition réunissant vingt-quatre pays dans dix villes de l’Hexagone. Cette compétition est généralement considérée comme le troisième événement sportif mondial en termes de retombées médiatiques, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Elle suscite donc également d’importants espoirs quant à ses retombées économiques au niveau local. Ce rapport expose les défis que l'Euro 2016 peut représenter pour la France, tout en mettant en évidence les opportunités et les pratiques innovantes qui émergent à chaque événement.

L'Euro 2016 a été l'occasion pour chacune des villes hôtes de mettre l’accent sur plusieurs dimensions de leurs stratégies de développement local et de développer partenariats, approches collaboratives et méthodes de travail. Ce rapport présente dix études de cas riches d’enseignements pour bien articuler les stratégies et les actions locales. Celles-ci sont essentielles pour que l'Euro 2016 soit, au-delà d’un événement sportif majeur, un véritable catalyseur d’investissements, de créations d'emplois, d’innovation sociale et de développement durable dans chaque ville.