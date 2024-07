PME et commerce

Si les grandes entreprises et les multinationales sont le moteur des chaînes de valeur mondiales (CVM), les petites entreprises y participent et en tirent profit de plusieurs manières. Par exemple, les PME peuvent se spécialiser dans des segments de production spécifiques, plutôt que d'avoir à maîtriser tous les processus nécessaires à la production de produits finis. Elles peuvent également bénéficier d’une plus grande flexibilité que les grandes entreprises et ont souvent la capacité de personnaliser et de différencier leurs produits, ce qui leur permet de réagir rapidement à l’évolution des conditions du marché et à des cycles de vie des produits de plus en plus courts.

Les PME peuvent participer aux CVM de plusieurs manières. Il peut s’agir directement de l’exportation d’un bien ou d’un service intermédiaire à un individu ou à une entreprise à l’étranger, ou indirectement de l’approvisionnement d’entreprises multinationales ou d’autres entreprises nationales en produits qui sont ensuite exportés. Les PME peuvent également tirer parti des CVM en bénéficiant d’un meilleur accès à des importations à des prix compétitifs, ou en bénéficiant du savoir-faire ou des retombées technologiques des grandes entreprises (ou « chefs de file ») qu’elles approvisionnent.