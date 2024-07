Commerce et travail

Cela signifie qu’il faut continuer de rechercher les gains économiques et les possibilités de croissance inclusive qui découlent de l’ouverture des marchés en supprimant les obstacles et en réduisant les coûts susceptibles d’empêcher les individus et les entreprises, en particulier les petites, de participer aux échanges. En même temps, cela signifie protéger les travailleurs, pas les emplois. Protéger un nombre limité d’emplois dans un secteur donné au moyen d’obstacles aux échanges se fait au détriment de la compétitivité et de l’emploi dans les secteurs connexes. Il serait possible de mieux affecter les ressources aux programmes de formation et de soutien, y compris en faveur d’un plus grand nombre de personnes.