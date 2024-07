L’OCDE et l’APEC

L’OCDE contribue aux discussions de l’APEC depuis plus d’une décennie, tant dans le cadre de la Réunion des hauts responsables (SOM) que du Processus des ministres des Finances (FMP). Le Secrétaire général de l’OCDE participe aux réunions des ministres des Finances de l’APEC, et les experts de l’OCDE en politiques publiques contribuent régulièrement aux réunions des comités de substance et des groupes de travail.

L’engagement de l’OCDE auprès de l’APEC vise à aider ses économies membres à faire progresser la Vision de Putrajaya pour 2040 en faveur d’une communauté d’Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique à l’horizon 2040, ainsi que le Plan d’action d’Aotearoa qui lui est associé, en s’appuyant sur ses trois piliers que sont les échanges et l’investissement ; l’innovation et la transformation numérique ; et la croissance forte, équilibrée, durable et inclusive.

L’OCDE travaille en étroite collaboration avec le Pérou, pays hôte de l’APEC en 2024, pour soutenir ses domaines prioritaires, notamment l’économie informelle, l’autonomisation économique des femmes et la transition vers les énergies propres. En tant que partenaire de longue date de l’APEC, l’OCDE soutient l’élaboration de résultats phares dans les principaux axes de travail, notamment les échanges de services, l’investissement, le financement des infrastructures, la lutte contre la corruption, la lutte contre la délinquance fiscale, la réforme de la réglementation et la coopération.