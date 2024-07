L’OCDE est réputée pour ses normes et ses conseils fondés sur des données probantes, ainsi que pour son rôle de forum où des experts nationaux de différents domaines peuvent élaborer conjointement des normes et des procédures communes. La collaboration des autorités nationales et d’experts hautement qualifiés du secteur privé dans le cadre du processus d’établissement de normes garantit la large acceptation du système de certification des variétés de semences de l’OCDE et de sa valeur pour les secteurs agricole et des semences du monde entier.

Le Partenariat mondial pour les semences (World Seed Partnership – WSP) est une initiative mise en place par les Systèmes des semences de l’OCDE, la Fédération internationale des semences (ISF), l’Association internationale d’essais de semences (ISTA), l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation mondiale des agriculteurs (OMA) afin de promouvoir l’accès à de nouvelles variétés et à des semences de haute qualité qui favorisent une agriculture durable développement culturel. Le WSP promeut l’accès à de nouvelles variétés et à des semences de haute qualité à l’appui de systèmes agricoles et alimentaires durables.