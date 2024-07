Le changement climatique risque d’avoir d’importantes répercussions négatives sur les rendements des cultures fruitières, étant donné que les arbres fruitiers sont pérennes et mettent plus de temps à s’adapter. Outre les changements de température, la désertification et la salinisation augmentent rapidement et touchent actuellement plus de 10 % des terres arables. Il en résultera une baisse de plus de 50 % des rendements moyens des principales cultures fruitières. Les concentrations d’ozone peuvent également avoir des effets négatifs sur la qualité des fruits et légumes.

Le changement climatique affecte les cultures fruitières à différents stades de croissance et de développement, et peut entraîner des coups de soleil, une pollinisation inadéquate, un retard de maturation, un développement de couleur réduit, une faible teneur en sucre, une mauvaise qualité des fruits et un faible rendement en fruits. Le Système des fruits et légumes fournit aux pays de l’OCDE des orientations sur la façon de s’adapter à un environnement en mutation.