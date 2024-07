Semences et plantes forestières

Le Système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction vise à encourager la production et l’utilisation de semences ou de plantes d’arbres forestiers qui ont été collectées, transformées, élevées, étiquetées et distribuées de manière à garantir leur exactitude. L’utilisation de ce matériau certifié contribue à l’amélioration des fonctions forestières, notamment la production de bois, la protection des sols et d’autres services environnementaux.