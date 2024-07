Études économiques de l'OCDE : Irlande 2020 (version abrégée)

L'économie irlandaise a poursuivi sur la voie d'une expansion vigoureuse, consolidant les acquis de la reprise qui a suivi la crise. Néanmoins, les incertitudes restent fortes et les conséquences de la crise financière continuent de compromettre la résilience économique. La prudence budgétaire est de rigueur, compte tenu de l’augmentation des coûts engendrée par le vieillissement de la population, l'apparition de contraintes de capacité et l’évolution internationale des politiques fiscales qui pourrait amoindrir les recettes. Les autorités devraient élargir l’assiette de l'impôt sur la propriété et de la taxe sur la valeur ajoutée, veiller à ce que les coûts environnementaux soient mieux reflétés dans les prix et améliorer la gouvernance des dépenses publiques, en particulier dans le secteur de la santé. Parallèlement, l’évolution technologique est en train de transformer l’économie irlandaise, favorisant l'apparition d’emplois nouveaux et de produits innovants qui bénéficient aux consommateurs. Une plus large adoption de la technologie par les entreprises permettra de stimuler la productivité, pour autant que l'on favorise l’acquisition de compétences complémentaires par les travailleurs. Il existe une marge considérable d'augmentation de la participation à l’apprentissage tout au long de la vie, qui devrait être encouragée au moyen de programmes de formation bien ciblés et de mesures garantissant que les personnes concernées seront bien en mesure d'y participer, par exemple un élargissement de l’offre de structures d'accueil des enfants. Pour s’assurer que les avantages que les progrès technologiques apportent à l’économie soient pleinement exploités et partagés, il conviendra également de revoir les paramètres de l'action publique dans d'autres domaines comme la concurrence ou le marché du travail.