Examens environnementaux de l'OCDE : Royaume-Uni 2022 (version abrégée)

Au cours de la dernière décennie, le Royaume-Uni a réduit plusieurs pressions environnementales tout en développant son économie. Anticipant sa présidence de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques en 2021, il a montré la voie en relevant ses ambitions nationales. Cependant, la pollution atmosphérique, la détérioration des actifs naturels et les objectifs manqués en matière de biodiversité sont autant de sujets de préoccupation. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050, se préparer au changement climatique, inverser la perte de biodiversité et mettre en place une économie circulaire plus économe en ressources. Le renforcement de la coordination entre les gouvernements britannique et décentralisés, ainsi que l'amélioration de la cohérence entre les politiques sectorielles et environnementales seront essentiels.

Ceci est le troisième Examen environnemental du Royaume-Uni. Il évalue les progrès réalisés vers la croissance verte, avec un chapitre spécial consacré à la gestion des déchets et des matières et l'économie circulaire. La présente version abrégée contient le résumé, de même que l’évaluation et les recommandations officielles du rapport. Le rapport complet est disponible en anglais sur le site web de l’OCDE.