Études économiques de l'OCDE : Royaume-Uni 2022 (version abrégée)

L'économie britannique s'est remise du choc du COVID-19 grâce à des mesures de soutien d'urgence protégeant les emplois et les revenus et à un déploiement rapide du vaccin, mais elle ralentit dans un contexte de pénurie persistante de l'offre et de hausse de l'inflation. La politique budgétaire doit trouver un équilibre entre un resserrement progressif et l'octroi d'un soutien temporaire bien ciblé aux ménages vulnérables à la hausse du coût de la vie, en soutenant la croissance et en répondant aux importants besoins d'investissement. Il est fondamental d'accélérer les progrès vers « zéro émission nette » pour renforcer la sécurité énergétique. Le Royaume-Uni fait partie des leaders mondiaux en matière de réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre, dispose d'un cadre institutionnel solide et d'un large consensus politique soutenant l'objectif de réduction des émissions nettes à zéro d'ici 2050. Pour continuer à progresser vers la neutralité carbone, il faut que les politiques soient à la hauteur des ambitions. Le développement des instruments de tarification est un élément essentiel pour atteindre les objectifs, mais il peut être encore plus efficace s'il est complété par une réglementation et des subventions sectorielles bien conçues, et plus acceptable s'il est mis en œuvre une fois que les prix de l'énergie ont commencé à baisser par rapport à des niveaux historiquement élevés. Les réformes politiques visant à soutenir la réaffectation économique, la compensation des ménages à faibles revenus et l'investissement dans les infrastructures vertes et les nouvelles technologies peuvent stimuler la croissance de la productivité, contribuer à réduire les disparités entre les régions du Royaume-Uni et accroître l’adhésion du public à la politique climatique.

THÈME SPÉCIFIQUE : ATTEINDRE LE « ZÉRO ÉMISSION NETTE »