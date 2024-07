Études économiques de l'OCDE : Royaume-Uni 2007

L'étude économique consacrée périodiquement par l'OCDE au Royaume-Uni mentionne l’adoption de la mondialisation par le Royaume-Uni qui a été gratifiée par une croissance et une conjoncture fortes. Or, les perspectives à court terme sont plus incertaines compte tenu des récents remous observés sur les marchés financiers. Sont examinés notamment les grands enjeux : mondialisation, amélioration des résultats scolaires, accroissement des perspectives d’emploi pour les moins qualifiés, écart de productivité et concurrence fiscale.