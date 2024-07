Études économiques de l'OCDE : Royaume-Uni 2004

L’examen 2004 de l’économie du Royaume-Uni par l’OCDE montre une performance impressionnante ces dernières années. Les principaux défis à relever seront de limiter l’instabilité du marché de l’immobilier résidentiel, de rationaliser les dépenses publiques et de rattraper la productivité des pays de l’OCDE les plus performants. Cette édition porte aussi un regard sur la concurrence sur les marchés de produits et le développement durable au Royaume-Uni.