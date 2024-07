Études économiques de l’OCDE : Royaume-Uni 2020 (version abrégée)

Le Royaume-Uni, comme de nombreux autres pays, a été durement touché par l'épidémie de COVID-19. Le confinement strict, qui était indispensable pour contenir la pandémie, a provoqué l’arrêt de l'activité dans de nombreux secteurs clés. Si les restrictions se sont assouplies, le pays doit aujourd’hui faire face à des perturbations durables de l’activité et de l’emploi, qui risquent d’exacerber des problèmes préexistants comme la faiblesse des gains de productivité, les inégalités, la pauvreté des enfants et les disparités régionales. Les mesures actuellement prises pour prévenir une deuxième vague d’infections devront être soigneusement calibrées pour en gérer l’impact économique. Au départ, le pays se trouvait relativement bien classé dans de nombreuses dimensions du bien-être. Cependant, la croissance de la productivité et de l’investissement a été faible ces dernières années, et un ambitieux programme de réformes sera indispensable pour asseoir une reprise durable. Le départ du Marché unique européen, dans lequel l’économie est profondément intégrée, crée de nouveaux défis économiques. Les décisions prises aujourd’hui concernant la gestion de la crise liée au COVID-19 et les futures relations commerciales auront un impact durable sur la trajectoire économique du pays pour les années à venir.

THÈMES SPÉCIFIQUES : CRISE LIÉE AU COVID-19, SORTIE DE L’UE, PRODUCTIVITÉ