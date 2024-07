Études économiques de l’OCDE : Royaume-Uni 2017 (version abrégée)

Les résultats économiques ont été solides jusqu’à la fin de 2016, à la faveur d’un environnement très porteur pour l’activité économique, d’une politique monétaire très accommodante et réactive et des marges de souplesse laissées dans la réalisation des objectifs budgétaires. Le rythme d’expansion économique a été constant et le PIB est supérieur de 9 % environ au pic enregistré juste avant la crise mondiale ; toutefois, les conséquences économiques de la sortie de l’Union européenne prévue en mars 2019 (Brexit) ont ramené la croissance en taux annualisé au niveau le plus faible observé dans les pays du G7 au premier semestre de 2017. La croissance, la grande flexibilité du marché du travail et l’abondance de l’offre de main-d’oeuvre ont fait reculer le taux de chômage à moins de 4.5 %. L’activité économique a été particulièrement riche en emplois. À 75 % de la population des 16-64 ans, le taux d’emploi et le nombre total d’heures travaillées n’ont jamais été aussi élevés, en partie à cause de l’immigration en provenance de l’Union européenne, qui a entraîné l’expansion du marché du travail.