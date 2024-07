Études économiques de l'OCDE : Royaume-Uni 2009

L'édition 2009 de l'étude économique de l'OCDE consacrée périodiquement au Royaume-Uni analyse les mesures à prendre pour surmonter la crise et comporte des chapitres sur les mesures visant à surmonter la crise et à restaurer des finances publiques saines, sur le NHS et le bilan de santé économique, la stabilité financière et les politiques structurelles afin de promouvoir une croissance durable à long terme.