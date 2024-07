Études économiques de l’OCDE : Bulgarie 2023 (version abrégée)

La convergence de la Bulgarie vers les économies plus avancées s’est poursuivie, mais à un rythme plus lent. La flambée des prix de l’énergie et des produits alimentaires a porté l’inflation à son plus haut niveau depuis des décennies. Néanmoins, les trains de mesures de soutien et la forte dynamique des salaires et des pensions ont stabilisé le pouvoir d’achat. Dans la mesure où la Bulgarie utilise un système de caisse d’émission, c’est aux autorités budgétaires qu’il revient de réduire les tensions inflationnistes à court terme. La dette publique est modeste grâce à la discipline budgétaire, mais compte tenu des tensions grandissantes sur les dépenses liées au vieillissement démographique et à la nécessité d’améliorer les infrastructures ainsi que les compétences, il faudra accroître les recettes publiques en renforçant l’efficience du recouvrement des impôts et en revoyant à la hausse les taxes environnementales. Les autorités doivent continuer de combattre la corruption, qui impose des coûts de transaction élevés, en prenant des mesures plus efficaces. La stratégie de transition climatique de la Bulgarie est en cours d’élaboration. Il faut augmenter les taxes environnementales, notamment les droits d’accise sur les combustibles et les taxes sur le carbone appliquées dans les secteurs non couverts par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, pour réduire l’intensité énergétique et faire baisser les émissions. La diminution de la population active due à l’arrivée de cohortes jeunes moins nombreuses sur le marché du travail et à l’émigration sape les perspectives de croissance de la Bulgarie ainsi que la viabilité de ses institutions sociales. La Bulgarie doit soutenir davantage les familles, notamment en améliorant l’accès à des services d’accueil des jeunes enfants de qualité sur tout le territoire, et inciter davantage les habitants à rester dans le pays en rehaussant la productivité, en favorisant la création d’emplois formels de qualité et en renforçant le système de protection sociale.

CHAPITRE THÉMATIQUE: AMÉLIORER L'EMPLOI ET LES REVENUS