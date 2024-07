Bulgarie : des réformes destinées à améliorer la concurrence, la gouvernance et les compétences renforceraient la reprise après la pandémie de COVID-19

29/01/2021 - La pandémie de COVID-19 a touché la Bulgarie alors que son économie se portait bien. Outre une poursuite de la politique de soutien destinée à aider les ménages et les entreprises à surmonter la crise, des réformes visant à moderniser l’économie, à améliorer l’environnement des entreprises et à étoffer les compétences de la main-d’œuvre contribueraient à renforcer la reprise du pays, selon un nouveau rapport de l’OCDE.

D’après la nouvelle Évaluation économique de l’OCDE consacrée à la Bulgarie, la reprise consécutive au choc économique provoqué par le COVID-19 prendra du temps. En tant qu’économie ouverte spécialisée en exportations manufacturières, la Bulgarie reste exposée à de nouveaux chocs affectant la demande extérieure, même si la gestion prudente de ses finances publiques a permis au pays d’être bien armé pour continuer à soutenir l’activité. Il est également possible d’investir dans des domaines tels que les transports, l’énergie et l’infrastructure numérique, ce qui dynamiserait la reprise.

« La crise liée au COVID-19 a touché la Bulgarie alors qu’elle connaissait une période de croissance économique vigoureuse et de hausse des revenus. Pour réussir à surmonter cette crise et en sortir plus forte, la Bulgarie devra continuer à soutenir sa population et ses entreprises, tout en engageant des investissements et des réformes pour rehausser la productivité ainsi que le niveau de vie de tous les Bulgares », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría, lors du lancement virtuel de l’Évaluation avec le Premier ministre Boyko Borissov.

Avant la pandémie, une série de réformes structurelles, l’intégration réussie des entreprises manufacturières bulgares dans les chaînes de production mondiales et des politiques macroéconomiques saines s’étaient traduites par cinq années de taux de croissance supérieure à 3 %, une progression rapide des salaires réels, et une chute du chômage à un point bas historique. D’après les prévisions présentées dans l’Évaluation, le PIB devrait rencontrer une contraction de 4.1 % en 2020, suivi d’une augmentation de 3.3 % en 2021 et de 3.7 % en 2022.

Le dispositif bulgare de subvention salariale a permis de protéger les emplois et les revenus des ménages et d’éviter le pire, mais le choc lié au COVID-19 a provoqué une chute de la production sans précédent depuis la crise bancaire de 1996-97. Les jeunes ont été particulièrement affectés par les pertes d’emplois dans un pays qui connait déjà des défis en matière d’inégalités de revenu et de pauvreté relative.

Un autre défi essentiel auquel la Bulgarie était déjà confrontée avant la pandémie réside dans le vieillissement, la diminution rapide de sa population, les jeunes émigrant pour trouver du travail, et dans les importantes retombées de ce déclin démographique sur les zones rurales.

Il sera crucial de renforcer la croissance de la productivité pour rehausser le niveau de vie. Il est recommandé dans l’Évaluation d’engager des réformes pour améliorer l’environnement des entreprises, le système éducatif et les compétences des adultes, notamment par le biais de programmes de recyclage professionnel pour aider les chômeurs à trouver de nouveaux emplois. Les investissements en infrastructures devraient être axés sur l’amélioration des connexions à internet et des liaisons de transport ainsi que des autres services dans les régions rurales. Il est devenu plus urgent de réformer le secteur du logement, afin de favoriser la mobilité des actifs et de garantir qu’il existe suffisamment de logements abordables dans les villes pour les travailleurs prenant un nouvel emploi.

Réduire les obstacles réglementaires et les formalités administratives pesant sur les entreprises, moderniser la politique de la concurrence et améliorer la gouvernance des entreprises publiques sont autant d’éléments qui contribueraient à renforcer le dynamisme des entreprises dans une économie où près d'un tiers des marchés publics sont attribués sans appel d’offres. Des procédures d’insolvabilité plus rapides réduiraient également le nombre d’entreprises non viables qui accaparent des ressources et des crédits bancaires. Il faudrait également mettre à profit la reprise pour accélérer la transition vers une économie moins émettrice de carbone, notamment en mobilisant les financements de l’Union européenne (UE).

La Bulgarie est appelée dans cette Évaluation à poursuivre ses efforts de lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Des mesures importantes ont été prises pour réformer le système judiciaire, mais il faut aller plus loin pour renforcer l’obligation de rendre des comptes, préserver l’indépendance de la justice et mettre en place un système d’intégrité publique cohérent. Les autorités devraient également prendre de nouvelles initiatives pour réglementer les activités de lobbying et préserver l’indépendance des médias.

La Bulgarie figure parmi les six autres pays qui ont exprimé le souhait d’entamer une procédure d’adhésion à l’OCDE. Le Conseil, qui est l’organe directeur de l’Organisation, étudie ces demandes. La Bulgarie coopère avec l’OCDE dans le cadre d’initiatives thématiques et d’un programme par pays depuis le début des années 1990. Elle participe activement au Programme régional de l’OCDE pour l’Europe du Sud-Est, et est partie prenante à des systèmes de notification et d’information statistiques, à des exercices d’évaluation comparative, ainsi qu’à l’élaboration de publications et d’examens des politiques publiques.

L’Évaluation économique de la Bulgarie s’inscrit dans le cadre du Plan d’action OCDE-Bulgarie de 2019. Suivant ce Plan, l’OCDE apporte son soutien aux priorités de réforme de la Bulgarie dans 21 domaines et réalise des examens des politiques publiques, notamment en matière de gouvernance publique et de politique de l’investissement. Dans le cadre de ce Plan d’action, la Bulgarie entend adopter et mettre en œuvre plusieurs normes internationales, notamment les Codes de l’OCDE de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes, tout en renforçant sa participation aux travaux des comités de l’OCDE dans des domaines tels que la gouvernance d’entreprise, la politique de l’économie numérique et la gouvernance publique.

