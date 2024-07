Revue des qualités de l'IDE au Canada

Ce rapport examine la manière dont l'investissement direct étranger (IDE) contribue au développement durable du Canada, en particulier dans les domaines du commerce, de la productivité et de l'innovation; de la qualité de l'emploi et des compétences; de la diversité et de l'inclusion; et de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. La revue offre certaines réflexions sur la manière dont la promotion et la facilitation de l'investissement peuvent améliorer ces impacts.