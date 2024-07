Enquête de l’OCDE sur les déterminants de la confiance dans les institutions publiques résultats 2024 - Notes pays : Canada

Comme dans la plupart des pays de l’OCDE, les Canadiens font davantage confiance à la police (67 %), aux autres personnes (66 %) et aux tribunaux et système judiciaire (62 %) qu’à leur gouvernement fédéral (49 %). Environ la moitié de la population fait état d’une confiance élevée ou modérément élevée envers les autorités locales (54 %), la fonction publique fédérale (54 %) et les médias (50 %). Les partis politiques (34 %) et les organisations internationales (46 %) sont les institutions envers lesquelles les Canadiens ont le moins confiance.