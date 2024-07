Les politiques visant à promouvoir le bien-être mental et à prévenir la mauvaise santé mentale peuvent avoir un impact significatif sur la santé de la population et représenter un bon rapport qualité-prix.

Les programmes mis en place à l'école et sur le lieu de travail sont des moyens courants et efficaces de promouvoir une bonne santé mentale et de prévenir la mauvaise santé mentale. Plus de la moitié des troubles mentaux se déclarent pendant l'enfance et la jeunesse, et les mesures de prévention et de promotion sont particulièrement efficaces pendant la petite enfance, l'enfance et l'adolescence.