Santé mentale et insertion professionnelle

La mauvaise santé mentale fait payer un lourd tribut aux personnes concernées, aux entreprises et à l’économie de manière générale. Les problèmes de santé mentale sont à l’origine d’une perte très importante de l’offre potentielle de main-d’œuvre, de taux élevés de chômage et engendrent des absences maladie et une baisse de productivité au travail. Ce rapport de synthèse, qui fait suite à un rapport introductif (« Mal-être au travail ? Mythes et réalités sur la santé mentale et l'emploi ») et à neuf études par pays, propose un résumé des résultats recueillis dans les pays qui ont participé à l’étude et avance des arguments en faveur d’une intervention plus forte des pouvoirs publics.