Maladies cardiovasculaires (MCV)

En 2021, les crises cardiaques et autres cardiopathies ischémiques représentaient 11 % de l'ensemble des décès dans les pays de l'OCDE. Les taux de mortalité sont 83 % plus élevés chez les hommes que chez les femmes dans les pays de l'OCDE, principalement en raison d'une plus grande prévalence des facteurs de risque chez les hommes, tels que le tabagisme, l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie.

Parmi les pays de l'OCDE, les pays d'Europe centrale et orientale affichent les taux de mortalité les plus élevés pour les maladies cardiovasculaires, en particulier la Lituanie, où l'on dénombre 395 décès pour 100 000 habitants. Les taux étaient également relativement élevés en Lettonie, en Hongrie, au Mexique et en République slovaque. La Corée, le Japon, la France et les Pays-Bas affichaient les taux les plus bas parmi les pays de l'OCDE, soit environ un tiers de la moyenne de l'OCDE.