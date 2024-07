Systèmes de santé centrés sur les personnes et soins intégrés

Avec le vieillissement des populations et l'augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques, une pression supplémentaire est exercée sur les services de soins de santé primaires, pour lesquels les données manquent le plus souvent. L'enquête internationale sur les personnes vivant avec des maladies chroniques (PaRIS) vise à combler cette grave lacune en interrogeant les patients sur des aspects tels que l'accès aux soins de santé primaires et les temps d'attente, ainsi que sur la qualité de vie, la douleur, le fonctionnement physique et le bien-être psychologique. Plus important encore, l'enquête PaRIS mettra en lumière la qualité de l'intégration et de la coordination entre les soins de santé primaires et les autres structures de soins.

L'enquête s'est déroulée dans 20 pays et a impliqué plus de 1 600 cabinets de soins primaires et plus de 100 000 patients participants. Les premiers résultats de PaRIS sont attendus pour décembre 2024.