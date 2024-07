Pendant trop longtemps, nous avons manqué d'informations significatives sur les expériences et les résultats des personnes en matière de soins de santé. Malgré l'abondance des données mondiales sur les soins de santé, les indicateurs de performance des systèmes de santé se sont toujours concentrés sur les intrants et les processus, plutôt que sur l'impact des soins de santé sur la vie et le bien-être des personnes.

L'enquête sur les indicateurs rapportés par les patients (PaRIS) est la première enquête internationale de ce type. Elle fournit un ensemble unique d'indicateurs qui révèlent comment les personnes âgées de 45 ans et plus qui vivent avec des maladies chroniques vivent les soins de santé et comment ceux-ci influencent leur vie. PaRIS jette un nouvel éclairage sur la manière dont les modèles de soins primaires répondent aux besoins des personnes, indépendamment de leur sexe, de leur niveau de revenu ou de leur niveau d'éducation.

La collecte de données PaRIS est en cours dans 19 pays. L'ensemble final de données contiendra plus de 100 000 patients recevant des soins dans plus de 1 500 cabinets de soins primaires.