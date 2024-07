Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque

Le secteur des minerais offre de belles perspectives économiques. Il génère des revenus, crée de l’emploi et nourrit le développement local. Malheureusement, une bonne part des exploitations minières se situent dans des zones de conflit ou à haut risque, et sont souvent impliquées, directement ou indirectement, dans des conflits armés ou des violations de droits humains, entravant le progrès social et la croissance économique. Le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit adresse aux entreprises du secteur des minerais des recommandations pratiques, visées par les pouvoirs publics, pour les aider à adopter des pratiques responsables, à respecter les droits humains et à rompre tout lien avec d’éventuels conflits. Le Guide OCDE sur les minerais concerne toute entreprise susceptible d’exploiter tout type de minerais ou de métaux dans des zones de conflit ou à haut risque, et a pour objectif d’améliorer la transparence des chaînes d’approvisionnement et d’assurer un engagement durable des entreprises dans le secteur des minerais.