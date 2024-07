Chaînes d'approvisionnement responsables pour l'habillement et la chaussure

Le Forum de l'OCDE sur l'habillement et la chaussure est un événement international de premier plan sur la durabilité dans le secteur où les gouvernements, les entreprises, les syndicats et les OSC se réunissent pour discuter des questions clés et émergentes en matière de travail, de droits de l'Homme, d'intégrité et d'environnement auxquelles le secteur est confronté et de la manière de les aborder.

En 2024, l'événement a accueilli plus de 600 participants en personne et 800 participants se joignant en ligne et a présenté de nombreuses voix et perspectives différentes avec des intervenants de l'UE, du Bangladesh, du Brésil, du Cambodge, du Chili, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon, du Maroc, de la Macédoine du Nord, du Sri Lanka, de la Turquie et des États-Unis.