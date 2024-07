Conduite responsable des entreprises, environnement et changement climatique

Selon des estimations, plus de la moitié du PIB mondial dépend modérément ou fortement de la nature et de ses services. Les activités, les chaînes d'approvisionnement et les investissements des entreprises peuvent mettre en péril la biodiversité, par exemple en modifiant l'utilisation des sols, en polluant ou en introduisant des espèces exotiques, ou encore en contribuant au changement climatique, qui constitue une grave menace pour la biodiversité. La biodiversité diminue plus rapidement qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'humanité, sapant la productivité, la résilience et l'adaptabilité de la nature et posant ainsi des risques et des coûts importants pour les entreprises et les communautés qui dépendent de la biodiversité et des services écosystémiques qui y sont liés.

Les principes directeurs de l'OCDE sont la seule norme internationale soutenue par les gouvernements en matière de responsabilité des entreprises vis-à-vis de la biodiversité. Les travaux de l'OCDE sur la conduite responsable des entreprises et le devoir de diligence dans la chaîne d'approvisionnement couvrent certains des secteurs clés liés aux impacts sur la biodiversité, notamment l'agriculture, l'exploitation minière et l'habillement et le textile. Nous travaillons avec les décideurs politiques, les entreprises et les parties prenantes pour lutter contre la perte de biodiversité, liée par exemple à la déforestation ou à la production de minerais.