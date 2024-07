Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables

L'OCDE et la FAO ont élaboré ceGuide pour aider les entreprises à respecter les standards existants de conduite responsable des entreprises et à exercer leur devoir de diligence dans les filières agricoles afin que leurs activités contribuent à un développement durable. Le Guide comprend :

• Un modèle de politique d’entreprise qui présente le contenu des standards existants à observer pour bâtir des filières agricoles responsables.

• Un cadre pour l’exercice du devoir de diligence basé sur les risques qui décrit les cinq étapes que les entreprises doivent suivre pour identifier, évaluer et atténuer les impacts négatifs de leurs activités et pour rendre compte de la manière dont elles y répondent.

• Une description des principaux risques auxquels les entreprises sont confrontées et des mesures d’atténuation de ces risques.

• Des orientations concernant l’engagement des peuples autochtones.