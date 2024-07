Chaînes d’approvisionnement pour une agriculture responsable

Les chaînes d'approvisionnement agricole sont une source de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance pour les populations du monde entier, y compris pour les travailleurs et les communautés les plus vulnérables. D’autre part, l'agriculture et les systèmes alimentaires sont responsables d'une part importante des pressions environnementales mondiales - notamment environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 70 % de l'utilisation de l'eau douce et jusqu'à 73 % de la déforestation tropicale. L'OCDE s'efforce d'aider les entreprises à mettre en place des chaînes d'approvisionnement agricole durables et résistantes en atténuant les risques sociaux et environnementaux.