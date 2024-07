Les entreprises peuvent apporter une contribution positive au développement social et économique lorsqu'elles engagent des parties prenantes telles que les populations locales dans leurs activités de planification et de prise de décision. L'utilité de cet engagement est particulièrement notable dans le secteur des industries extractives, auquel sont associées d'importantes incidences sociales, économiques et environnementales.

Le Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif propose des conseils pratiques aux entreprises des secteurs minier, pétrolier et gazier pour surmonter les difficultés liées au processus d’engagement des parties prenantes.

Ce Guide s’inscrit dans le cadre des travaux que mène l’OCDE pour créer des occasions concrètes d’application sectorielle des recommandations formulées dans les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

Pour en savoir plus sur les travaux de l'OCDE relatifs à l'engagement des parties prenantes dans le secteur extractif, consultez la page web https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm