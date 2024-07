Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales établissent que les entreprises peuvent contribuer au progrès économique, environnemental et social, et incitent ces dernières à poursuivre leurs efforts en ce sens, mais également que leurs activités peuvent entraîner des risques d’impacts négatifs sur les travailleurs, les droits de l’Homme, l’environnement, la corruption, les consommateurs et la gouvernance d’entreprise. Ce Guide aide les entreprises à comprendre et à mettre en œuvre le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises. Il vise également à promouvoir une définition commune aux gouvernements et aux parties prenantes du devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises.