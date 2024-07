Cartographie des agences de promotion de l’investissement Moyen-Orient et Afrique du Nord

Ce rapport présente un inventaire des pratiques existantes parmi les (API) des pays de la region Moyen-orient et Afrique du Nord (MENA). Le rapport se focalise plus particulierement sur huit économies du sud de la Méditerranée (MED) : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Autorité palestinienne et Tunisie. Chaque pays MED dispose d'une API nationale, à l'exception de la Tunisie où trois agences remplissent des fonctions de promotion de l'investissement.