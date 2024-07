Incitations, promotion et facilitation des investissements

Des mesures proactives sont souvent nécessaires pour attirer les investisseurs dans un pays ou une région, en particulier ceux qui peuvent contribuer à un développement durable et inclusif. La promotion des investissements est souvent l'activité principale des agences de promotion des investissements (API), qui sont les bras armés des gouvernements pour attirer les investisseurs qui n'ont pas encore choisi une destination d'investissement. Les API sont en première ligne des efforts déployés par les gouvernements pour attirer et faciliter l'investissement international, mais elles naviguent dans un environnement économique difficile, dans un contexte de baisse des flux mondiaux d'IDE, de crises mondiales, de tensions géopolitiques croissantes et de mégatendances en évolution rapide. De plus en plus soumises à des pressions budgétaires, les agences déplacent leurs efforts de la quantité à la qualité des investissements et sont devenues plus sélectives dans leurs efforts d'attraction et les services qu'elles offrent aux investisseurs.

L'OCDE fournit des analyses comparatives fondées sur des données probantes et des analyses comparatives sur le rôle des API à l'appui des objectifs de développement nationaux de leurs pays, notamment pour aider à mettre en œuvre les ODD, soutenir les transitions verte et numérique et contribuer au développement régional. Il facilite également l'apprentissage par les pairs et l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les praticiens de la promotion de l'investissement. Au-delà de l'OCDE, les API du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique latine et des Caraïbes, et de l'Eurasie ont tiré des avantages significatifs d'une cartographie complète de leurs API et de comparaisons entre pays et entre régions, en tirant parti des meilleures pratiques à la fois dans leurs régions et dans les pays de l'OCDE.