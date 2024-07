Investissement durable

Un environnement politique favorable est nécessaire pour attirer des investissements durables, y compris des investissements directs étrangers (IDE). Il contribue à mobiliser les capitaux, les compétences, les technologies et les intrants intermédiaires, et permet aux entreprises de se développer, de canaliser les ressources vers des utilisations plus productives et de veiller à ce que toutes les entreprises s'efforcent d'améliorer leur efficacité. Un environnement propice à la politique d'investissement permet aux entreprises d'investir de manière productive et rentable, tout en veillant à ce que l'investissement apporte les avantages économiques, sociaux et environnementaux les plus élevés possibles.

L'OCDE met à la disposition des gouvernements des normes et des instruments internationaux (tels que le Cadre d'action pour l'investissement et la Recommandation et boîte à outils sur les qualités de l'IDE) afin de créer un environnement véritablement attractif, résilient et compétitif pour l'investissement national et étranger. En adhérant à ces normes, les pays peuvent s'assurer que leurs politiques d'investissement s'alignent sur les objectifs de développement durable tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s'adapter à leur situation économique et à leurs capacités institutionnelles spécifiques.