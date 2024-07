Cadre d'action pour l'investissement, édition 2015

L’objectif du Cadre d’action pour l’investissement est de mobiliser l’investissement privé en faveur de la croissance économique et du développement durable, contribuant ainsi au bien-être économique et social des personnes dans le monde. Se basant sur des bonnes pratiques internationales, le Cadre propose des lignes directrices dans des domaines de politiques d’une importance critique pour améliorer la qualité de l’environnement favorable à l’investissement. Il encourage les décisionnaires à poser des questions pertinentes par rapport à leur économie, leurs institutions et la définition de l’action publique en vue de développer un ensemble de politiques effectif, et pour évaluer les progrès réalisés. Le Cadre, initialement développé en 2006, a été mis à jour en 2015 pour tenir compte des retours des nombreux utilisateurs du Cadre aux niveaux national et régional, ainsi que des changements dans le paysage économique mondial.