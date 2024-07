Investissement direct étranger (IDE)

Les flux mondiaux d'IDE ont chuté de 7 %, poursuivant une tendance à la baisse et ne parvenant pas à atteindre les niveaux d'avant la pandémie pour la deuxième année consécutive. Les fusions et acquisitions ont également atteint leur niveau le plus bas en dix ans. Des baisses ont été enregistrées pour plus de deux tiers des économies de l'OCDE et d'autres grands bénéficiaires d'IDE, tels que la République populaire de Chine, qui a reçu des flux d'IDE à un niveau record. Malgré cette baisse, les États-Unis ont été le premier bénéficiaire d'IDE dans le monde, suivis par le Brésil et le Canada.

Publié deux fois par an, "L'IDE en chiffres" fournit une analyse des principaux développements et tendances de l'activité mondiale d'IDE, en utilisant les statistiques officielles les plus récentes sur l'IDE et les données de projets sur les fusions et acquisitions et les investissements de type "Greenfield".