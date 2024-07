Examens de l'OCDE sur l'investissement direct étranger : Estonie 2001

Depuis qu’elle a recouvré son indépendance, en 1991, l’Estonie a connu une remarquable transformation économique. Fin 2000, elle avait reçu environ 2.65 milliards de dollars d’IDE en provenance des pays européens et des Etats-Unis, et investi quelque 443 millions de dollars dans les autres pays baltes. L’IDE a financé des investissements nouveaux, des fusions-acquisitions et la privatisation d’entreprises d’Etat. L’instauration de conditions propices à l’IDE et l’ouverture aux échanges sont les éléments clés de la stratégie économique de l’Estonie. L’Estonie a été incluse dans le premier cercle des pays candidats à l’entrée dans l’UE, et a adhéré à l’Organisation mondiale du commerce le 13 novembre 2001. La refonte de l’ancien régime et la privatisation sont pratiquement achevées, et les autorités s’efforcent tout particulièrement de réduire la bureaucratie et d’améliorer encore la réglementation. Il subsiste très peu de restrictions à l’encontre de l’IDE. L’Estonie doit maintenant relever le défi de la concurrence et rattraper les nations plus prospères. Le 26 juillet 2001, l’Estonie a été admise à adhérer à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales. Cela contribuera sans aucun doute à consolider les avancées récentes de l’Estonie et à développer encore ses relations économiques avec les pays de l’OCDE et les autres adhérents à la Déclaration.